Introduzione
Dopo alcuni giorni in cui la bassa pressione ha portato maltempo e calo delle temperature, su tutta la penisola torna a splendere il sole e ad aumentare il numero sul termometro. Il Nord è stato risparmiato dall’ondata di cattivo tempo che invece ha colpito le regioni del Centro-Sud: il calo delle temperature è stato diffuso ovunque ma se le regioni settentrionali sono rimaste prevalentemente asciutte, non si può dire lo stesso del resto dell’Italia. Ieri, 25 settembre, erano state emesse allerte gialle per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia: in particolare l’isola è stata travolta da un temporale violento che ha creato disagi alla viabilità, ha lasciato alcune abitazioni senza corrente elettrica per circa un’ora e ha peggiorato la situazione dell’aeroporto già in difficoltà per l’eruzione dell’Etna. Da oggi, però, la situazione cambia e anche al Sud torna a splendere il sole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Maltempo alle spalle
Gli ultimi giorni della settimana che sta per concludersi sono stati segnati dall’instabilità e hanno visto un’Italia divisa in due. Ovunque si è registrato un calo delle temperature dovuto a un passaggio di correnti più fredde e a una riduzione della pressione atmosferica. Al Nord, però, il tempo è rimasto asciutto e il sole ha continuato a splendere quasi ovunque. Situazione ben diversa al Centro-Sud dove invece il maltempo ha creato disagi. Per la giornata di ieri, infatti, era anche stata diramata un’allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
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Temporale violento a Catania
E la Sicilia è stata proprio la regione più colpita da questa ondata di maltempo. Nella notte un violento temporale si è abbattuto su Catania. Le strade della città si sono trasformate in fiumi e le piazze si sono allagate, mettendo in difficoltà i negozianti e i venditori degli storici mercati della pescheria e della fiera che si sono dovuti adoperare per mettere in salvo le proprie attività. Disagi anche alla viabilità urbana e al traffico aeroportuale, con lo scalo di Catania che già da alcuni giorni si trovava nuovamente in difficoltà a causa dell’eruzione dell’Etna. In città alcune abitazioni sono anche rimaste senza corrente elettrica per circa un’ora. Questa mattina il sole è tornato a splendere e, secondo le previsioni de iLMeteo.it, continuerà così per i prossimi giorni.
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Torna il caldo
Secondo i meteorologi, una nuova ondata di caldo e bel tempo è in arrivo sulla Penisola. Già da oggi, sabato 26 settembre, sole e cielo azzurro tornano a essere protagonisti. Tutto merito dell’anticiclone subtropicale che dovrebbe rimanere sul Mediterraneo almeno fino al 2 ottobre. Nella giornata di oggi alcune piogge sparse potrebbero verificarsi solo sulla Sicilia e sui settori Ionici ma da domenica il sole avrà la meglio da Nord a Sud. Gli unici disturbi potranno svilupparsi nelle ore più calde sulle zone montuose, in particolare lungo i rilievi alpini, dove sarà possibile la formazione di qualche innocuo addensamento nuvoloso.
Temperature in aumento
Con l’anticiclone torna anche l’alta pressione: non solo cielo limpido quindi ma anche un nuovo rialzo delle temperature che, dopo essere scese improvvisamente di 6-7 gradi toccando punte minime fino a 17-18 gradi, tornano a salire fino a 27-29 gradi al Sud. Le prime ore della giornata potranno risultare fresche soprattutto nelle vallate, nelle pianure interne e nelle zone maggiormente esposte alle escursioni termiche. Ma da mezzogiorno e fino al pomeriggio le temperature risulteranno miti e decisamente più calde rispetto alla media stagionale.
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Prossima settimana con il sole
Anche l’avvio della prossima settimana sarà all’insegna del sole e del caldo. Come spiegano gli esperti, l’alta pressione dominerà sulla Penisola per gran parte della prossima settimana, almeno fino a giovedì 1 ottobre. Tra lunedì 28 e mercoledì 30 settembre, infatti, l’Italia sarà interessata da un caldo anticiclone di matrice subtropicale, destinato a garantire condizioni atmosferiche stabili su gran parte del Paese. Nelle ore centrali della giornata le temperature supereranno la media del periodo anche di 4-5 gradi.
Da giovedì nuova instabilità
Con il primo di ottobre la situazione cambierà: il bel tempo cederà nuovamente il passo a una nuova fase di instabilità con l’alta pressione che inizierà gradualmente a perdere forza. Non un vero e proprio peggioramento del tempo, sottolineano i meteorologi, ma l’avvio di una fase caratterizzata da maggiore variabilità e da una presenza più consistente di nubi. La nuvolosità aumenterà soprattutto sulle Alpi, sulle regioni occidentali e sulla Sicilia. Qualche pioggia potrebbe interessare la Sardegna e i settori montuosi del Nord-Ovest. Dal punto di vista delle temperature, si registrerà qualche grado in meno ma il passaggio tra settembre e ottobre non dovrebbe essere accompagnato da un cambiamento particolarmente brusco.
Le previsioni di domenica 27 settembre
Sulle regioni settentrionali domina l’alta pressione: la giornata di domenica sarà quindi caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Aumento delle temperature diurne con valori massimi attesi tra i 24 e i 28 gradi gradi su tutte le città. Al Centro situazione simile grazie alla presenza dell’alta pressione: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo e il sole non avrà alcun problema a splendere. La nuvolosità sarà davvero scarsa e occasionale. Clima più caldo su Toscana e Lazio: valori massimi compresi tra i 21-23 gradi di Ancona e Campobasso e i 28 di Roma e Firenze. Anche al Sud gli ultimi strascichi di maltempo e pioggia lasciano spazio a un campo di alta pressione. Il cielo sarà sereno e asciutto con temperature miti comprese tra i 20 gradi di Potenza e i 25-27 di Palermo e Napoli.
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