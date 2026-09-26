Sulle regioni settentrionali domina l’alta pressione: la giornata di domenica sarà quindi caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Aumento delle temperature diurne con valori massimi attesi tra i 24 e i 28 gradi gradi su tutte le città. Al Centro situazione simile grazie alla presenza dell’alta pressione: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo e il sole non avrà alcun problema a splendere. La nuvolosità sarà davvero scarsa e occasionale. Clima più caldo su Toscana e Lazio: valori massimi compresi tra i 21-23 gradi di Ancona e Campobasso e i 28 di Roma e Firenze. Anche al Sud gli ultimi strascichi di maltempo e pioggia lasciano spazio a un campo di alta pressione. Il cielo sarà sereno e asciutto con temperature miti comprese tra i 20 gradi di Potenza e i 25-27 di Palermo e Napoli.

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