Introduzione
L'Italia dà il benvenuto all'autunno con temperature in picchiata al Centro-nord e nubifragi al Sud. Nel giorno dell'Equinozio, la circolazione atmosferica subisce un brusco cambio di passo. Mentre le correnti fresche da Est riportano il clima nelle medie stagionali sulle regioni settentrionali e centrali, l'estremo Sud e le isole maggiori fanno i conti con una pesante ondata di maltempo. Nel Catanese si registrano già allagamenti e accumuli record fino a 140 mm di pioggia. La Protezione civile dirama l'allerta per temporali e rischio idrogeologico
Quello che devi sapere
Italia spaccata in due: in arrivo forte instabilità meteorologica
Oggi, mercoledì 23 settembre, scatta ufficialmente l'autunno astronomico. Il Sole si trova perpendicolare all’equatore terrestre, regalando a tutto il pianeta un'equa distribuzione tra ore di luce e ore di buio. Ma la transizione non è solo sul calendario: l'alta pressione delle Azzorre sta cedendo il passo a correnti orientali decisamente più fredde. La circolazione atmosferica alle nostre latitudini è tornata improvvisamente dinamica, spaccando letteralmente l'Italia in due e inaugurando una fase di forte instabilità meteorologica.
Il Nord e il Centro respirano: aria di inizio autunno
Mentre l'Europa occidentale beneficia ancora di un lembo di alta pressione che garantisce tempo stabile sulle regioni settentrionali e tirreniche, sul versante opposto – tra l'Europa orientale e nord-orientale – domina una profonda circolazione ciclonica. È proprio questa enorme "trottola" depressionaria a spingere masse d'aria fresca e venti tesi dai Balcani verso il bacino del Mediterraneo. Il ricambio d'aria ha già determinato un generale e sensibile calo termico, iniziato martedì con una diminuzione delle temperature massime tra i 3 e i 4°C al Nord e lungo il versante adriatico. I termometri sono finalmente rientrati nelle medie climatiche del periodo, regalando giornate soleggiate ma ventilate, con cieli sereni o poco nuvolosi.
Sud e Isole nella morsa del maltempo: picchi di 140 mm nel Catanese
Lo scenario cambia radicalmente se ci si sposta verso il Meridione, dove insiste una residua e tenace circolazione ciclonica. Fin dalle prime ore del mattino di oggi, nubi irregolari e intensi rovesci hanno colpito la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Proprio in Sicilia si registrano le criticità maggiori: un violento nubifragio ha colpito la provincia di Catania, scaricando al suolo fino a 140 mm di pioggia e sommergendo strade e stazioni di servizio. Ad Acicatena la situazione è resa ancora più difficile dai rifiuti accumulati sulle caditoie, che stanno bloccando il regolare deflusso delle acque piovane. Nel corso del pomeriggio il forte riscaldamento diurno e il contrasto termico con l'aria fresca in quota alimenteranno nuovi addensamenti temporaleschi. I fenomeni più intensi colpiranno la Sicilia ionica, la Calabria e, localmente, le aree occidentali della Sardegna e il Cilento.
Scatta l'allerta gialla della Protezione Civile
Considerata l'intensità e la persistenza dei fenomeni, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su ampi settori di Sicilia, Calabria e Sardegna. Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, specialmente nelle aree soggette ad allagamenti improvvisi e in prossimità di corsi d'anagrafe o zone montuose a rischio fango.
Le tendenze per i prossimi giorni: nuovo impulso freddo in arrivo
La tregua prevista su gran parte del Paese avrà comunque vita breve. Se la giornata di giovedì vedrà una temporanea attenuazione del maltempo, gli esperti confermano che tra la serata di domani e venerdì 25 settembre l'Italia sarà attraversata da un nuovo e più incisivo nucleo di aria fredda di matrice nord-europea. Questo secondo sistema perturbato scivolerà rapidamente lungo la Penisola, colpendo in modo particolare il versante adriatico e il Meridione. Venerdì sarà dunque una giornata segnata da piogge diffuse, temporali di moderata o forte intensità e un ulteriore, deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, che consoliderà definitivamente il volto del nuovo autunno.