Lo scenario cambia radicalmente se ci si sposta verso il Meridione, dove insiste una residua e tenace circolazione ciclonica. Fin dalle prime ore del mattino di oggi, nubi irregolari e intensi rovesci hanno colpito la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Proprio in Sicilia si registrano le criticità maggiori: un violento nubifragio ha colpito la provincia di Catania, scaricando al suolo fino a 140 mm di pioggia e sommergendo strade e stazioni di servizio. Ad Acicatena la situazione è resa ancora più difficile dai rifiuti accumulati sulle caditoie, che stanno bloccando il regolare deflusso delle acque piovane. Nel corso del pomeriggio il forte riscaldamento diurno e il contrasto termico con l'aria fresca in quota alimenteranno nuovi addensamenti temporaleschi. I fenomeni più intensi colpiranno la Sicilia ionica, la Calabria e, localmente, le aree occidentali della Sardegna e il Cilento.