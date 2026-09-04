C'è dunque da attendersi un inverno asciutto? È ancora presto per dirlo con certezza anche se, previsioni alla mano, per gli amanti della neve nel Vecchio Continente le sorti della stagione 2026-27 potrebbero essere determinate dall'altitudine e dalla latitudine. Con la prevalenza di correnti atlantiche moderate, le zone di pianura e i rilievi di media altitudine potrebbero rimanere senza fiocchi, ad eccezione dell'Europa settentrionale dove le temperature sono di norma più basse. Per quanto riguarda le Alpi, una buona copertura nevosa naturale è attesa a partire dai 1.800-2.000 metri di quota.