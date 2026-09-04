Meteo, ecco quando finisce la sesta ondata di caldo: le previsioni

Ecco, comunque, un prospetto più dettagliato con le previsioni meteo per oggi. Al Nord la giornata sarà all'insegna del bel tempo con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro sarà una giornata pienamente estiva con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Sud previsto tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e cieli stellati anche nella notte.