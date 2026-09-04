Meteo, ecco quando finisce la sesta ondata di caldo: le previsioni

Introduzione
La sesta ondata di calore è arrivata e promette, per i prossimi giorni, ancora temperature piuttosto elevate. Ma secondo gli esperti, in questa circostanza si potrebbe trattare, realmente, dell’ultima volta che afa ed umidità interessano il nostro Paese nel corso di questa torrida estate 2026.
Quello che devi sapere
Le anomalie di temperatura
La situazione meteo alle porte del primo weekend di settembre propone un intenso campo di alta pressione che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Il clima, di fatto, resta ancora estivo con temperature in quota che sarebbero al di sopra delle medie del periodo. Nei prossimi giorni, dicono gli esperti, ci si possono attendere anomalie positive di temperatura fino a 6-8 gradi sulla nostra Penisola con condizioni che si manterranno per lo più asciutte da Nord a Sud.
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Aria più fresca
All'inizio della prossima settimana, però, il campo di alta pressione dovrebbe a poco a poco lasciare spazio ad una saccatura depressionaria che dovrebbe muoversi sull'Europa occidentale. Dunque, sul finire della prima decade di settembre, è possibile che si presenti sul nostro Paese aria più fresca, con un susseguente e generale calo termico, in linea con le medie del periodo. Si intravede, di fatto, la fine del grande caldo che ha attanagliato l'Italia in queste settimane.
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Correnti nord atlantiche
A confermare il quadro ecco poi anche le parole di Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de ilmeteo.it . "Dopo mesi di assoluto dominio dell'alta pressione subtropicale, da metà della prossima settimana lo scenario europeo dovrebbe cambiare in modo radicale, riaprendo finalmente le porte alle correnti fresche nord atlantiche".
Caldo fino a martedì 8, poi la svolta
In sostanza, su gran parte dell'Italia, dominerà ancora il caldo almeno fino a martedì 8 settembre. Poi dovrebbe arrivare la tanto attesa svolta. "Al posto dell'aria sahariana torneranno protagoniste le perturbazioni atlantiche. Crolleranno le temperature, che si assesteranno sui 27-29°C da Nord a Sud, e torneremo a usare gli ombrelli", ha specificato ancora Tedici.
L'effetto legato al caldo rovente
Il caldo rovente di questi mesi estivi, ha sottolineato ancora l'esperto, non sarà del tutto dimenticato e avrà alcuni strascichi legati soprattutto alla cosiddetta "energia accumulata". Ad oggi, in questo senso, "il Mar Mediterraneo misura ancora 28°C" e "l'impatto di questa superficie bollente con l'aria fresca renderà quasi inevitabili nubifragi e piogge alluvionali. Almeno fino a dicembre, ogni violenta ondata di maltempo sarà l'effetto diretto di questa estate rovente", ha chiosato Tedici.
Le previsioni per oggi, 4 settembre
Ecco, comunque, un prospetto più dettagliato con le previsioni meteo per oggi. Al Nord la giornata sarà all'insegna del bel tempo con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro sarà una giornata pienamente estiva con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Sud previsto tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e cieli stellati anche nella notte.
Le previsioni per domani, sabato 5 settembre
Domani, invece, al Nord previsto al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni salvo qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini. Al pomeriggio locale instabilità in sviluppo sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento in più sul Triveneto. Al Centro previsto tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutti i settori, dal mattino alla sera. Al Sud sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato dal mattino alla sera su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori. Non si prevedono fenomeni nè addensamenti significativi nel corso della giornata.