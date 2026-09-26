Trenitalia, da novembre cambia l'abbonamento per l'alta velocità: le novità e cosa sapereCronaca
Introduzione
Da novembre ai passeggeri che vorranno riservare un posto sarà richiesto un costo fisso da 2 euro a prenotazione, mentre il costo degli abbonamenti all'alta velocità scenderà di 80 euro, in modo da controbilanciare la spesa dei pendolari
Quello che devi sapere
Un nuovo meccanismo
Nuovo meccanismo di prenotazione a partire da novembre per la società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce i Frecciarossa e gli altri treni veloci sulla rete nazionale
Cambia abbonamento
Da novembre insieme al nuovo tipo di prenotazione però ci sarà una contestuale riduzione dei costi degli abbonamenti. Ad anticipare la novità è Assoutenti, dopo la presentazione del nuovo piano Trenitalia alle associazioni dei consumatori.
Costo di 2 euro a prenotazione
Il modello attuale prevede per i titolari di abbonamenti Av la prenotazione gratuita dei viaggi in treno, ma da novembre ai passeggeri che vorranno riservare un posto sarà richiesto un costo fisso da 2 euro a prenotazione - spiega Assoutenti - Di contro il costo degli abbonamenti all'alta velocità scenderà di 80 euro, in modo da controbilanciare la spesa dei pendolari.
Abbonamento ridotto di 80 euro
Ad esempio l'abbonamento mensile standard Av Roma-Napoli, che oggi costa 418 euro, scenderà dal prossimo novembre a 338 euro, a cui andranno aggiunti però 2 euro per ogni viaggio prenotato - analizza Assoutenti -. Nell'ipotesi di 30 viaggi al mese, ogni abbonato risparmierà 20 euro al mese rispetto alle precedenti tariffe, mentre il punto di pareggio, ossia l'azzeramento della differenza tra minor costo dell'abbonamento e nuovo costo di prenotazione, si ottiene in caso di 40 viaggi mensili. Sotto tale soglia, quindi, il passeggero otterrà sempre un vantaggio economico.
Obiettivo
"Il nuovo meccanismo - continua l'associazione dei consumatori - è stato studiato per migliorare il tasso di riempimento dei treni e per superare una criticità cronica del trasporto ferroviario: oggi infatti molti abbonati prenotano gratuitamente un posto sui treni ma poi di fatto non utilizzano la prenotazione, riducendo la disponibilità reale di posti a danno di tutti gli altri passeggeri", evidenzia Assoutenti.
Le modalità di acquisto saranno integrate con contenuti informativi e link di approfondimento per accompagnare il cliente nelle scelte di acquisto. In particolare ci sarà un box informativo con evidenza del prezzo della prenotazione, a supporto di una scelta più consapevole, e un riepilogo con informazione del prezzo complessivo e delle singole componenti (quota abbonamento e prenotazioni).
Prezzi più bassi
"Un cambiamento che potrebbe determinare benefici non solo per gli abbonati, ma per l'intera platea dei viaggiatori", è l'auspicio di Assoutenti .
Un incremento della disponibilità reale, infatti, impatta sui prezzi dinamici dei biglietti ferroviari, che come noto sono più bassi quando c'è maggiore offerta di posti su un treno. "Come sempre monitoreremo sul campo l'applicazione del nuovo meccanismo di Trenitalia per capire i reali benefici in favore dei pendolari e della generalità dei passeggeri, e siamo pronti a chiedere modifiche all'azienda qualora dovessero emergere criticità", conclude il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso.