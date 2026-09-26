"Il nuovo meccanismo - continua l'associazione dei consumatori - è stato studiato per migliorare il tasso di riempimento dei treni e per superare una criticità cronica del trasporto ferroviario: oggi infatti molti abbonati prenotano gratuitamente un posto sui treni ma poi di fatto non utilizzano la prenotazione, riducendo la disponibilità reale di posti a danno di tutti gli altri passeggeri", evidenzia Assoutenti.

Le modalità di acquisto saranno integrate con contenuti informativi e link di approfondimento per accompagnare il cliente nelle scelte di acquisto. In particolare ci sarà un box informativo con evidenza del prezzo della prenotazione, a supporto di una scelta più consapevole, e un riepilogo con informazione del prezzo complessivo e delle singole componenti (quota abbonamento e prenotazioni).