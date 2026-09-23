L'analisi ha prodotto nove indicatori: giorni di caldo intenso (con temperatura percepita maggiore di 32°C), notti tropicali (con temperatura minima che non scende mai al di sotto dei 20°C), notti supertropicali (con temperatura minima superiore ai 25°C), caldo africano (giornate in cui la temperatura massima è uguale o superiore a 34°C), intensità delle precipitazioni, anomalie delle piogge anno su anno, temperatura media annua, temperatura media estiva e massima estiva. Considerando l'evoluzione congiunta degli indicatori dal 1975, Foggia registra un aumento della temperatura media annua di 3,6°C e 64 notti supertropicali in più rispetto agli anni '80. Seguono Roma, Napoli e Cagliari. Milano è al 10º posto, Bari al 30º, Palermo e Venezia subito dopo, Bologna al 46º, Genova al 55º, Firenze al 66º, Torino al 72º. Le città meno colpite sono Cuneo, L’Aquila, Aosta, Bolzano e Potenza, favorite dall'altitudine e dalla vicinanza delle montagne.