Ponte sullo Stretto, il direttore tecnico Valerio Mele passa all'Anas

Cambio al vertice tecnico tra Stretto di Messina e Anas. Dal prossimo primo ottobre Valerio Mele, attuale direttore tecnico della società che gestisce il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, assumerà l’incarico di Chief operating officer di Anas, alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato. Si tratta, sottolinea Stretto di Messina, del ruolo di massimo vertice tecnico dell’azienda". In un comunicato viene sottolineato come Mele negli ultimi tre anni abbia "acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto".

Nei prossimi giorni avvio dell'istruttoria presso il Cipess

Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il Cipess, con la quale, sottolinea ancora la nota, si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. "Il nuovo incarico in Anas è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell'Art e del CSLLP", conclude la nota.