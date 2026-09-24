Frecciarossa, dal 2027 arriveranno in Austria e Germania: le novità

Le prime tratte uniranno Milano e Roma a Monaco di Baviera passando per Innsbruck, con l'obiettivo di estendere il servizio a Berlino e Napoli entro il 2028. Già avviati i test sulle reti tedesca e austriaca ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si apre una nuova fase per il trasporto ferroviario internazionale. Dal 2027 il Frecciarossa collegherà l'Italia con la Germania e l'Austria. Il nuovo servizio sarà realizzato da Trenitalia, società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, in collaborazione con Deutsche Bahn e con le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB). L'iniziativa è stata presentata alla fiera internazionale InnoTrans di Berlino e punta a rafforzare i collegamenti ferroviari tra i principali centri europei.



I primi collegamenti tra Italia, Austria e Germania Nella fase iniziale saranno attivate le tratte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera, entrambe con fermata a Innsbruck. Secondo il programma illustrato da Trenitalia, i primi collegamenti tra Milano e Monaco dovrebbero entrare in servizio dall'estate del 2027. Il tempo di percorrenza stimato sarà circa 6 ore e 45 minuti. L'obiettivo però è che entro il 2028 il servizio venga esteso fino a Napoli e Berlino, ampliando ulteriormente la rete internazionale dell'alta velocità italiana.

Trenitalia: "Più integrazione ferroviaria in Europa" "Crediamo fermamente nello sviluppo del nostro trasporto ad alta velocità e del Frecciarossa in Europa", ha dichiarato il direttore generale di Trenitalia Simone Gorini. Il progetto, ha aggiunto, rientra in un processo di maggiore integrazione europea del trasporto ferroviario. Leggi prima Treni, dal 20/06 nuovo collegamento Frecciarossa Milano-Fortezza

Test già avviati sulle linee tedesche e austriache In vista dell'avvio del servizio, sono già in corso le prove per il nuovo collegamento. I test interessano alcune tratte ferroviarie in Germania, tra Norimberga e Ingolstadt e tra Erfurt e Lipsia, oltre alla rete austriaca. Il Frecciarossa può raggiungere una velocità massima di 400 chilometri orari.