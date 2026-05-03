Il collegamento diretto tra il capoluogo lombardo e la località a nord di Bressanone sarà attivo, in una fase iniziale, ogni sabato. Rappresenta un primo passo operativo in vista dei futuri collegamenti internazionali tra Italia e Germania di Trenitalia, passando attraverso il valico del Brennero

Novità in arrivo per chi sceglie il treno. Sarà operativo, infatti, a aprtire dal 20 giugno prossimo il collegamento diretto Milano Centrale-Fortezza (Alto Adige). Si tratta del primo passo concreto verso il futuro collegamento diretto Frecciarossa tra lo stesso capoluogo lombardo e Monaco di Baviera.

Cosa sapere

Il collegamento diretto tra Milano Centrale e Fortezza, località dell'Alto Adige a nord di Bressanone, sarà attivo, in una fase iniziale, ogni sabato. Come detto rappresenta un primo passo operativo in vista dei futuri collegamenti internazionali tra Italia e Germania di Trenitalia, passando attraverso il valico del Brennero. Nel dettaglio, il collegamento in direzione Alto Adige verrà effettuato con il Frecciarossa 8701, in partenza da Milano Centrale alle ore 8.15 e in arrivo a Fortezza alle ore 11.52. Il viaggio inverso prevede il Frecciarossa 8703 in partenza da Fortezza alle ore 17.04 con arrivo a Milano Centrale alle ore 20.45.

Il progetto "EuroLink"

Le connessioni transfrontaliere di Trenitalia rientrano nell'ambito del progetto "EuroLink" che punta a creare collegamenti ferroviari frequenti proprio tra l'Italia e l'Europa Centrale. Il gruppo Fs, già entrato nel mercato francese oltre che in quello spagnolo, vuole così rafforzare ancora la propria posizione nel mercato ferroviario continentale liberalizzato. Tra gli obiettivi, Trenitalia prevede di espandere i collegamenti anche oltre Monaco di Baviera. L'idea è che entro dicembre 2028, la rete possa raggiungere Berlino e includere anche Napoli. Il progetto di espansione del trasporto ferroviario, tra l'altro, rientra tra gli obiettivi dell'Unione Europea che mira sempre di più a rafforzare il traffico su rotaia.