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Bolzano, uomo di 59 anni cade in acqua nelle cascate di Barbiano e muore

Cronaca
©Ansa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari della zona, il Soccorso Alpino e il servizio di soccorso acquatico. Nonostante  le manovre di rianimazione, per la persona coinvolta non c'era ormai più nulla da fare

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Un uomo di 59 anni residente Bolzano è caduto nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco ed è stato trovato priva di vita nelle acque del torrente. L'allarme è scattato poco prima delle ore 12, mobilitando immediatamente un imponente spiegamento di forze dopo l'avvistamento del corpo in acqua. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava percorrendo un sentiero quando è scivolato, precipitando nelle acque del torrente.

 

Inutili le manovre di rianimazione

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari della zona, il Soccorso Alpino e il servizio di soccorso acquatico. I soccorritori acquatici del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano sono stati trasportati d'urgenza sul luogo dell'incidente a bordo dell'elicottero Pelikan 2, effettuando un complesso recupero della persona tramite l'utilizzo del verricello. Una volta riportata a riva in sicurezza, l'equipe medica ha tentato le manovre di rianimazione ma, nonostante la rapidità e la massiccia macchina dei soccorsi - che ha visto impegnato anche l'elicottero Pelikan 1 - per il 59enne non c'era ormai più nulla da fare.

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