Ondata di caldo record in Europa, le news: in Italia 15 città da bollino rosso. LIVE
Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. Ieri in Francia due bambini hanno perso la vita nell'abitacolo dell'auto della madre. Bollino rosso oggi in 15 città italiane. L'Oms: "Ondata di calore in Ue è un'emergenza sanitaria"
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L'afa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia dove due bimbi, di appena 2 e 4 anni, hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili: sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel Paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Molti giovani, come testimoniano immagini che stanno facendo il giro del mondo sui social, si sono tuffati anche dai ponti del Canal-Saint Martin, a Parigi. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni Intercity, con l'allarme caldo dilaga nell'intera Europa. Anche in Italia dove è scattato il bollino rosso in 15 città oggi e 15 domani, tra cui Roma, Firenze e Milano mentre di ora in ora aumentano i disagi e cresce l'allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre mille persone si sono recate ai pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75, nella sola giornata di sabato scorso. Pesanti ripercussioni anche a Milano dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica, costringendo i lavori del Consiglio comunale a chiudere in anticipo. Situazione critica anche in Gran Bretagna con l'innalzamento del livello di allerta al massimo, da arancione a rosso, a fronte di un termometro sopra i 40 gradi. E in Spagna dove sono stati spenti i maxischermi allestiti per i Mondiali, al fine di evitare assembramenti e malori. Temperature sopra i 40 grandi anche in alcune città della Germania con l'Associazione tedesca di salvataggio (Dlrg) che ha esortato a non sottovalutare i bagni nei fiumi e laghi.
Gli approfondimenti:
- Ondata di caldo: oggi 15 città in Italia da bollino rosso. Temperature record in Europa
- Condizionatori, quanto costano e quanto tempo serve per installarli?
Caldo record in Europa, ondata africana sull'Italia
Ondata di caldo in Germania, verso il record di temperature venerdì
Con temperature fino a 40 gradi, in Germania venerdì potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Soprattutto nell'ovest e nel sud-ovest potrebbe verificarsi il superamento di tale soglia, ha dichiarato alla Deutsche Presse-Agentur una portavoce del Servizio meteorologico tedesco (Dwd). Il precedente record di temperatura per il mese di giugno era stato registrato il 30 giugno 2019 a Bernburg, nel Land della Sassonia-Anhalt: all'epoca il termometro segnava 39,6 gradi. Il caldo continuerà a persistere, soprattutto nella parte meridionale del Paese. Allo stesso tempo, il rischio di incendi boschivi aumenta ulteriormente. Per giovedì, in ampie zone del sud è previsto il livello quattro su cinque, che corrisponde a "rischio elevato".
Spagna al terzo giorno allerta meteo, oggi il picco dell'ondata di caldo
La Spagna affronta oggi il terzo giorno consecutivo di allerta per l'ondata di caldo anomala che interessa quasi tutto il Paese e che, secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), raggiungerà il picco nelle prossime ore. L'avviso speciale emesso domenica resta in vigore anche per la notte, con temperature tropicali minime difficilmente inferiori ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi. In particolare l'Aemet ha attivato l'allerta rossa, di rischio massimo, nella regione meridionale dell'Andalusia, con punte superiori ai 45 gradi ad Andujar, nella provincia di Jaen. Allerta rossa anche nelle regioni settentrionali della Cantabria e dei Paesi Baschi, mentre altre dieci regioni spagnole sono in allerta arancio - di rischio elevato - e le rimanenti in allerta gialla, accetto le isole Canarie, unico territorio a non soffrire il caldo soffocante. La colonnina di mercurio ha superato i 42 gradi anche nel nord-est della penisola e nella Valle dell'Ebro. Per il terzo giorno consecutivo, inoltre, una trentina di stazioni hanno superato i 40 gradi e nelle ore notturne una temperatura che non è scesa sotto il 30 gradi, con notti torride, come in alcune aree della costa di Almeria, nel sud-est del Paese. Un dato che Aemet definisce eccezionale e superiore fra i 5 e i 10 gradi rispetto alla merdia di temperature della stagione. Il caldo estremo, attribuito a una massa di aria torrida proveniente dal nord Africa, potrebbe mitigarsi a partire da giovedì, secondo l'ente meteorologico.
Condizionatori, quanto costano e quanto tempo serve per installarli?
L’Italia, così come buona parte dell’Europa, è stretta nella morsa del caldo. Oggi (23 giugno) sono 12 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 15 e mercoledì 16. Una situazione, questa, che non sembra destinata a cambiare presto: il caldo intenso durerà almeno fino a fine mese, con punte di 39 gradi in gran parte dell’Italia. In questo scenario diventano fondamentali i condizionatori: ma quanto costa installarli? E quanto tempo ci vuole perché entrino effettivamente in funzione? Ecco tutti i dettagli.
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Ondata di caldo, oggi 15 città in Italia da bollino rosso. Temperature record in Europa
Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Crescono i disagi e sale l’allarme: a Parma per esempio, nel solo weekend, oltre mille persone si sono recate ai pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75, nella sola giornata di sabato scorso. Temperature record e problemi anche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.
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Oms: l'ondata di calore in Ue è un'emergenza sanitaria
L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi Paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma "un'emergenza sanitaria", ha avvertito l'agenzia sanitaria globale delle Nazioni Unite(Oms). "La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo", ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta "già mettendo a rischio vite umane" e "esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione". Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi i 40 gradi l'Oms avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti, come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali, e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. "Il colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità", sottolinea l'Oms che avverte come la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il periodo 2000-2004 e il periodo 2017-2021. "Solo negli ultimi quattro anni, il caldo ha causato oltre 200.000 decessi nella Regione europea dell'Oms mentre la mortalità correlata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi vent'anni", ha affermato Kluge. Per allertare le comunità in tempo e preparare i sistemi sanitari prima che le temperature raggiungano il picco l'Oms Europa ha elaborato nuove raccomandazioni sui piani d'azione sanitaria fornendo alle autorità pubbliche consigli per garantire un'efficace protezione contro gli effetti del calore sulla salute.