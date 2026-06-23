Innanzitutto, serve assicurarsi che abbiano acqua fresca sempre disponibile. È consigliato tenerli, quando possibile, in ambienti climatizzati e, quando all’esterno, garantire loro l'accesso a zone d'ombra all'aperto. È fondamentale evitare superfici roventi come asfalto e cemento.

Un gatto in casa, al riparo dalle temperature elevate - ©Getty