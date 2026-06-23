Introduzione
La morsa del caldo che sta attanagliando tutt’Europa, tra cui anche l’Italia, non è altamente rischiosa solo per gli umani ma anche per gli animali da compagnia che, da città a città, soffrono le alte temperature insieme ai loro padroni. Una corretta prevenzione e una maggiore consapevolezza possono servire per capire come trattare i quattro zampe in una situazione eccezionale, come quella che stiamo vivendo, cercando in ogni modo di evitare la loro esposizione al caldo.
Quello che devi sapere
I rischi cardiovascolari
Quando la temperatura aumenta, il sistema cardiovascolare negli animali è costretto a lavorare maggiormente. Il cuore aumenta la frequenza cardiaca per mantenere una corretta perfusione degli organi che può far emergere diverse patologie: nel cane possono manifestarsi o peggiorare la malattia degenerativa della valvola mitrale, la cardiomiopatia dilatativa e le aritmie. Nel gatto, il caldo può evidenziare una cardiomiopatia ipertrofica precedentemente compensata.
Il rischio di malattie respiratorie
Non solo cuore: anche le malattie respiratorie croniche e l'insufficienza renale possono aggravarsi. Alcune razze di cani sono più vulnerabili di altre, come i brachicefali, cioè i bulldog, il carlino, il bouledogue francese. Ma anche animali anziani, obesi, cardiopatici, nefropatici e cuccioli richiedono particolare attenzione essendo già soggetti "fragili".
Colpo di calore per cani e gatti
Il rischio che incombe su tutti gli animali di casa è, però, quello del colpo di calore. È una vera emergenza veterinaria. Quando la temperatura corporea supera la capacità di compenso dell'organismo possono verificarsi danni cerebrali, insufficienza renale acuta, necrosi epatica, alterazioni della coagulazione, shock e morte.
I sintomi dei colpi di calore
I principali sintomi da non sottovalutare sono l'ansimare intenso, la respirazione accelerata, salivazione eccessiva, mucose molto rosse, debolezza, collasso, vomito, diarrea, tremori o convulsioni.
Le differenze dei colpi di calore nei cani e nei gatti
Tra cane e gatto, il manifestarsi della sintomatologia è nettamente differente. Se, infatti, il cane manifesta più chiaramente il disagio termico attraverso l'ansimare, il gatto tende, invece, a nascondere i sintomi e spesso viene portato a visita quando il quadro è già avanzato.
Cosa fare per evitare i colpi di calore?
Gli esperti consigliano di passeggiare con loro all'esterno solo nelle ore più fresche, evitare l’attività fisica intensa e non lasciare mai gli animali in auto. Controllare il peso corporeo per verificare improvvise variazioni, effettuare controlli veterinari preventivi nei soggetti a rischio e rivolgersi immediatamente al veterinario ai primi sintomi sospetti.
Come rinfrescare cani e gatti?
Innanzitutto, serve assicurarsi che abbiano acqua fresca sempre disponibile. È consigliato tenerli, quando possibile, in ambienti climatizzati e, quando all’esterno, garantire loro l'accesso a zone d'ombra all'aperto. È fondamentale evitare superfici roventi come asfalto e cemento.
Il tappetino refrigerante per cani e gatti è utile?
I tappetini refrigeranti, spesso acquistati durante la stagione estiva, sono consigliati dagli esperti per alleviare il caldo sofferto dai quattro zampe. Ne esistono diversi modelli, ma, quasi per tutti, basta immergerli nell'acqua fresca per alcuni minuti in modo che s’impregnino. Alcuni, permettono all'umidità di essere rilasciata in modo controllato, altri sono fatti di polimeri o gelatine che offrono un effetto più duraturo. Prima di comprarlo, si consiglia di rivolgersi al proprio veterinario di riferimento.