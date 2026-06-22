I piccoli, di 2 e 4 anni, sono stati trovati in arresto cardiorespiratorio all'interno della vettura della madre, parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, nel sud della Francia. Inutili i tentativi di rianimazione. La procura privilegia l'ipotesi del colpo di calore, mentre il Paese è investito da un'ondata di calore eccezionale

Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nel pomeriggio di lunedì all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, nel dipartimento del Vaucluse, a una trentina di chilometri da Avignone. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, i due piccoli erano già in arresto cardiorespiratorio: i tentativi di rianimazione non sono bastati a salvarli. La procura locale privilegia al momento l'ipotesi del colpo di calore, in una giornata segnata da un'ondata di caldo che sta interessando l'intero Paese.

L'ipotesi del colpo di calore

"Le cause della morte sono ancora da accertare, ma si privilegia la pista del caldo", ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Carpentras, Hélène Mourges. Lunedì nel Vaucluse le temperature si sono avvicinate ai 39 gradi, con il dipartimento in allerta arancione per ondata di calore. All'interno di un veicolo esposto al sole, però, la colonnina può salire anche di una ventina di gradi rispetto all'esterno, trasformando l'abitacolo in una trappola nel giro di pochi minuti.

Saliti in auto all'insaputa della madre

Secondo i primi elementi dell'inchiesta, i due bambini sarebbero saliti in auto all'insaputa della madre, una donna di 33 anni, restando poi bloccati all'interno. Non è ancora chiaro come i piccoli siano finiti nel veicolo né per quanto tempo vi siano rimasti. La vettura era parcheggiata nel garage di una residenza del quartiere del Bois de l'Ubac, come riferito dal quotidiano La Provence, che per primo ha dato la notizia. L'età della madre e la zona dell'abitazione sono dettagli emersi dalla ricostruzione dello stesso giornale.