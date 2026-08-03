A Miami il più giovane prof universitario del mondo: ha 18 anni

Il precedente primato apparteneva allo scozzere Colin Maclaurin, diventato professore di matematica a 19 anni nel 1717. Nathan Thomas insegna all'università già dal 2023: ora la certificazione ufficiale del Guinness World Records ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A 18 anni la maggior parte dei ragazzi si prepara alla maturità. Nathan Thomas, invece, a 18 anni e 346 giorni è già dall'altra parte della cattedra. Quella universitaria. Il giovane statunitense insegna ingegneria al Miami Dade College, in Florida, ed è entrato nel Guinness World Records come il più giovane professore universitario al mondo, battendo un primato che resisteva da oltre tre secoli.

Il record battuto dopo oltre 300 anni Con la nomina a docente al Miami Dade College, Nathan Thomas ha superato il primato finora detenuto dallo scozzese Colin Maclaurin (1698-1746), che nel 1717 era diventato professore di matematica all'età di 19 anni. Secondo il Guinness World Records, il record di Maclaurin era rimasto imbattuto per 306 anni. Thomas è inoltre più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 era diventata la più giovane professoressa al mondo a 18 anni e 362 giorni.

Nathan Thomas - LinkedIn

Una carriera accademica iniziata da bambino Il percorso accademico di Nathan Thomas è iniziato molto presto. A 10 anni si è iscritto al Miami Dade College, lo stesso istituto nel quale oggi insegna. A 14 anni si è poi trasferito alla Florida International University. Nei quattro anni successivi ha conseguito, entrambi con il massimo dei voti, una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. Prima ancora della carriera da docente aveva già fatto registrare un altro primato: si era laureato al Miami Dade College a soli 14 anni, diventando il più giovane laureato nella storia dell'istituto. Record poi superato dal fratello alcuni mesi dopo.

Docente tra studenti della sua stessa età Nathan Thomas ha iniziato a insegnare nell'agosto 2023, tenendo il corso "COP 2270: C for Engineers". Molti dei suoi studenti avevano un'età molto simile alla sua. Parlando della sua esperienza, il giovane docente ha spiegato: "Una volta entrati in quell'ambiente, tutti sono lì per lo stesso motivo: imparare. L'età non conta davvero". Il giovane prof ha quindi aggiunto che lui si concentra "semplicemente sul fare bene il mio lavoro e sull'aiutare gli studenti in ogni modo possibile. Se una persona è disposta a impegnarsi, è davvero questo l'unico aspetto che conta per me".