Cani sulla cresta dell'onda: il campionato di surf per quattrozampe

Cani sulla cresta dell'onda: in California il campionato di surf per i quattrozampe
Ogni anno in California si tengono i World Dog Surfing Championships, i campionati mondiali di surf per i cani. Una manifestazione nella quale gli amici a quattrozampe danno il meglio di sé sulla tavola, con una maestria che spesso supera quella dei compagni umani. Ecco chi sono i vincitori di quest'anno (GUARDA IL VIDEO) e una carrellata delle immagini più belle di tutte le ultime edizioni
- Come ogni anno a Pacifica, in California, si sono svolti i World Dog Surfing Championships, i campionari mondiali di surf per cani. Tanti i quattrozampe che si sono affrontati sfidando le onde sulle tavole da surf
- Sette le categorie della competizione: Cani Piccoli; Cani Medi; Cani Grandi/Extragrandi; SUP (Paddleboard in piedi); Tandem Cane/Cane; Tandem Umano/Cane; Globale.
- Sul podio della "Small Dog Category" sono saliti Bradley “Shortboard” Cooper, Carson Surf Dog e Rusty the Surfing MinPin.
- A vincere la categoria "Lagunitas Medium Dog Categori" sono stati al primo posto Iza, al secondo Rocket e al terzo The San Francisco Peninsula.
- Sul podio della "Large / Extra large dog category" sono saliti Rippin’ Rosie, Charlie Surfs e Koa.
- A vincere la categoria SUP per lo Stand Up Paddleboard sono stati Ripping Rosie e Jager the Vizsla.
- Sul podio della categoria Tandem Cane/Cane sono saliti il Team Iza and Rusty, il The Dream Team e il Team Koa.
- A vincere la categoria Tandem Umano/Cane sono stati Team Rosie, Team Teebo e Team Sally.
- La categoria globale è stata vinta da Rosie, Iza e Bradley “Shortboard” Cooper.
- In queste e nelle immagini successive, una carrellata delle foto delle ultime edizioni del World Dog Surfing Championships.