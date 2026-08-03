Cani sulla cresta dell'onda: il campionato di surf per quattrozampe

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Cani sulla cresta dell'onda: in California il campionato di surf per i quattrozampe

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Ogni anno in California si tengono i World Dog Surfing Championships, i campionati mondiali di surf per i cani. Una manifestazione nella quale gli amici a quattrozampe danno il meglio di sé sulla tavola, con una maestria che spesso supera quella dei compagni umani. Ecco chi sono i vincitori di quest'anno (GUARDA IL VIDEO) e una carrellata delle immagini più belle di tutte le ultime edizioni

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