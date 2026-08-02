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Usa, a Pacifica i campionati mondiali di surf per cani

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Centinaia di persone si sono radunate a Pacifica, in California, per assistere ai World Dog Surfing Championships. Alla competizione annuale di surf per cani hanno partecipato diversi concorrenti già esperti reduci da un lungo allenamento ed esemplari anche alla prima esperienza. Tra il pubblico turisti e curiosi arrivati per seguire appositamente l'evento e sorpresi dalle capacità mostrate dagli animali sulle onde.

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