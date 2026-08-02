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Emergenza migranti a Ceuta, vertice Ue e controlli in Italia

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Dopo l'ondata di ingressi di circa 50mila migranti nell'enclave di Ceuta, le squadre di emergenza spagnole hanno rimosso i detriti sulle spiagge interessate dai massicci ingressi. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio dei morti ha superato quota 80 e circa 48mila persone sono rientrate in Marocco dopo l'installazione di una barriera fluttuante nel tratto di mare interessato. Sull'emergenza martedì è prevista una riunione d'urgenza dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea. In Italia sono scattati i controlli di frontiera in porti e aeroporti.

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