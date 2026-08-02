Aereo turistico precipita in Perù: 13 morti, 7 sono italiani

Un aereo turistico della compagnia Aerodiana è precipitato in Perù durante un sorvolo sulle Linee di Nazca, provocando la morte di tutte le 13 persone a bordo, tra cui risultano sette cittadini italiani. Il velivolo, partito da Pisco e diretto all'aeroporto Maria Reiche, ha perso quota ed è caduto in un terreno agricolo. La Farnesina ha confermato il decesso dei connazionali. La Procura ha disposto il trasferimento delle salme a Ica.