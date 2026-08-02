Mosca, esplosione in un ristorante: 3 morti e15 feriti

Un'esplosione avvenuta nei pressi della terrazza estiva del ristorante italiano "Balzi Rossi", in piazza Kudrinskaya a Mosca, ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre quindici. Il locale si trova al piano terra di uno dei grattacieli della zona. Al momento della deflagrazione la struttura era chiusa al pubblico per un evento privato. Inquirenti e soccorritori sono intervenuti sul posto.