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Idaho, sparatoria in un centro commerciale: tre morti

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Tre persone sono morte e almeno altre due sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Twin Falls, in Idaho. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di un aggressore in azione nei pressi di un ristorante. Il capo della polizia Matthew Hicks ha confermato la presenza del presunto killer tra le vittime e l'assenza di ulteriori pericoli per la comunità.

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