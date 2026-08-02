Idaho, sparatoria in un centro commerciale: tre morti

Tre persone sono morte e almeno altre due sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Twin Falls, in Idaho. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di un aggressore in azione nei pressi di un ristorante. Il capo della polizia Matthew Hicks ha confermato la presenza del presunto killer tra le vittime e l'assenza di ulteriori pericoli per la comunità.