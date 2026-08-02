Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Grecia, incendi sulla costa: evacuazioni a Porto Germeno

Mondo

Un vasto incendio alimentato da fortissimi venti sta devastando diverse aree della Grecia, arrivando a minacciare la località balneare di Porto Germeno, sul Golfo di Corinto. Oltre trecento vigili del fuoco sono al lavoro per contenere tre distinti fronti del fuoco. Le autorità hanno disposto l'evacuazione di diverse comunità e la Guardia Costiera ha tratto in salvo dodici persone bloccate sulla spiaggia.

Prossimi video

Usa, a Pacifica i campionati mondiali di surf per cani

Mondo

Idaho, sparatoria in un centro commerciale: tre morti

Mondo

Grecia, incendi sulla costa: evacuazioni a Porto Germeno

Mondo

Mosca, esplosione in un ristorante: 3 morti e15 feriti

Mondo

Mosca, attentato a ristorante: 2 morti e 21 feriti

Mondo

Emergenza migranti a Ceuta, vertice Ue e controlli in Italia

Mondo