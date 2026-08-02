Grecia, incendi sulla costa: evacuazioni a Porto Germeno

Un vasto incendio alimentato da fortissimi venti sta devastando diverse aree della Grecia, arrivando a minacciare la località balneare di Porto Germeno, sul Golfo di Corinto. Oltre trecento vigili del fuoco sono al lavoro per contenere tre distinti fronti del fuoco. Le autorità hanno disposto l'evacuazione di diverse comunità e la Guardia Costiera ha tratto in salvo dodici persone bloccate sulla spiaggia.