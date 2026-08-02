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Indonesia, traghetto in fiamme: 5 morti e 41 dispersi

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Almeno cinque persone sono morte e 41 risultano disperse a causa dell'incendio divampato a bordo di un traghetto al largo dell'isola di Madura, in Indonesia. L'imbarcazione trasportava 271 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio e 225 di loro sono stati tratti in salvo. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

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