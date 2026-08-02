Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
Arrow-link
Arrow-link

Incendi in Grecia, emergenza a Porto Germeno. FOTO

Mondo fotogallery
19 foto

È emergenza incendi in Grecia, dove i roghi hanno colpito diverse aree del Paese e raggiunto la località costiera di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati su più fronti, mentre i forti venti ostacolano le operazioni dei mezzi aerei e alimentano la propagazione delle fiamme. Il governo ellenico ha definito la situazione "estremamente difficile", con i soccorritori ormai "al limite". Ecco le immagini dell’emergenza.

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Incidente aereo in Perù, chi sono le 7 vittime italiane. FOTO

Mondo

Sette turisti italiani, appartenenti a due famiglie della Brianza, sono morti nello schianto di...

4 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la crisi migratoria a Ceuta: mentre l'exclave spagnola torna alla...

16 foto

Strage Bologna, 46 anni fa la bomba alla stazione che causò 85 morti

Cronaca

Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo esplode nella sala d'aspetto di seconda...

29 foto

Camera ardente per don Antonio Mazzi al Parco Lambro. FOTO

Cronaca

È stata aperta nella sede della Fondazione Exodus, al Parco Lambro di Milano, la camera ardente...

12 foto

Terremoto ai Campi Flegrei, il bilancio il giorno dopo la scossa. FOTO

Cronaca

Dopo il terremoto di venerdì sera di magnitudo 4.7, il più forte registrato ai Campi Flegrei...

10 foto
20260801 - CRONACA | NAPOLI - POZZUOLI - Varie terremoto - ANSA/ FELICE DE MARTINO

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Mosca: drone ucraino cade vicino a reattore centrale di Zaporizhzhia

    live Mondo

    “Fortunatamente non vi è stata alcuna esplosione e quindi nessun danno alla centrale”, ha...

    Trump: ritiro attacco, ora accordo su Hormuz. Iran: resta chiuso. LIVE

    live Mondo

    "Ho acconsentito, per il bene futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di...

    Ondata di caldo, oggi bollino rosso in 23 città. Lunedì in 25. LIVE

    live Cronaca

    Caldo record dal Nord al Sud dell'Italia: oggi sono 23 le città col bollino rosso di allerta del...