Incendi in Grecia, emergenza a Porto Germeno. FOTO

È emergenza incendi in Grecia, dove i roghi hanno colpito diverse aree del Paese e raggiunto la località costiera di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati su più fronti, mentre i forti venti ostacolano le operazioni dei mezzi aerei e alimentano la propagazione delle fiamme. Il governo ellenico ha definito la situazione "estremamente difficile", con i soccorritori ormai "al limite". Ecco le immagini dell’emergenza.
- Un gruppo di vigili del fuoco si allontana da un fronte particolarmente intenso nell’area di Porto Germeno, in Grecia. Le fiamme avanzano tra la vegetazione, mentre una densa colonna di fumo oscura il cielo.
- I soccorritori osservano l’incendio propagarsi tra sterpaglie e alberi, in condizioni rese più difficili dai forti venti. Le raffiche hanno ostacolato anche l’impiego dei mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento.
- Un operatore coordina l’intervento da un mezzo antincendio mentre le fiamme risalgono il versante alle sue spalle. Nell’area di Porto Germeno il fuoco si è avvicinato alle abitazioni, alimentato dalle forti raffiche di vento.
- Un vigile del fuoco dirige il getto d’acqua verso le fiamme divampate ai piedi degli ulivi. Le squadre a terra lavorano per contenere i focolai e impedire che il rogo raggiunga altre aree coltivate.
- Una vasta colonna di fumo avvolge i rilievi alle spalle dell’abitato costiero di Porto Germeno, sul Golfo di Corinto. Il rogo si è esteso su più fronti, minacciando aree residenziali e seconde case.
- Un uomo cerca di bagnare l’area intorno alla propria abitazione mentre il fuoco avanza oltre la recinzione. Nelle zone colpite, anche i residenti hanno tentato di proteggere case e terreni dall’incendio.
- Le fiamme avvolgono una struttura nell’area interessata dai roghi. Secondo le agenzie, l’incendio ha inghiottito vaste porzioni di territorio e distrutto numerose abitazioni tra la Beozia e l’Attica.
- Il fronte del fuoco corre lungo il versante sovrastante le case di Porto Germeno. Nella località costiera, circa 70 chilometri a nord-ovest di Atene, risultano attivi almeno tre fronti.
- Un agente presidia la strada mentre il fuoco avanza oltre il guardrail. L’emergenza ha spinto le autorità a disporre evacuazioni nelle aree minacciate dalle fiamme, arrivate anche in prossimità di Atene.
- Un residente prova a difendere un’abitazione dal fuoco, proteggendosi dal fumo con una maschera e un panno. Secondo l’Osservatorio Nazionale di Atene, nell’area sono state registrate raffiche fino a 130 chilometri orari, che hanno favorito l’avanzata delle fiamme.
- Le fiamme avanzano nella vegetazione alle spalle di un’abitazione di Porto Germeno. La località sul Golfo di Corinto è una nota meta turistica per gli ateniesi, molti dei quali possiedono qui una seconda casa, e durante l’estate la popolazione aumenta sensibilmente.
- Una vasta nube di fumo copre i rilievi sopra l’abitato costiero. Secondo il meteorologo Theodore Giannaros, nell’area di Porto Germeno sono già andati in fumo tra 4.000 e 5.000 ettari, con danni definiti "inimmaginabili".
- Due mezzi carbonizzati mostrano gli effetti del passaggio del fuoco nell’area di Porto Germeno. Secondo le agenzie, le fiamme hanno inghiottito vaste porzioni di territorio e provocato danni ingenti intorno all’insediamento costiero.
- Operatori e volontari intervengono vicino a un nuovo fronte di fiamme. Il dispositivo mobilitato comprende 496 vigili del fuoco, 22 squadre e 134 autopompe e altri veicoli, oltre ai rinforzi arrivati da Francia e Romania.
- Il rogo avanza tra la vegetazione sotto le linee elettriche, sollevando una vasta nube scura. Secondo l’Osservatorio Nazionale di Atene, il fumo degli incendi si è propagato fino alla costa del Nord Africa, percorrendo oltre 750 chilometri.
- Le fiamme consumano gli alberi lungo una strada nell’area colpita. Secondo le agenzie, gli incendi stanno interessando da giorni diverse regioni della Grecia, comprese le isole di Creta e Paros, nel pieno della stagione turistica.
- Il fuoco raggiunge il tetto e la terrazza di un’abitazione, mentre una densa nube di fumo si alza dall’edificio. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis aveva avvertito che la Grecia si trova ad affrontare “giorni difficili”.
- Una casa resta avvolta dal fumo dopo il passaggio delle fiamme. Le autorità hanno posto la regione di Atene e parte dell’isola di Eubea in stato di massima allerta, mentre il rischio resta molto elevato anche in alcune zone di Creta e nelle isole dell’Egeo.
- Un elicottero effettua un lancio d’acqua sulla pineta colpita dal rogo. Le operazioni aeree sono state a lungo ostacolate dai fortissimi venti, che hanno impedito ai mezzi di rifornirsi d’acqua o di intervenire sui fronti attivi.