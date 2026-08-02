Due elicotteri antincendio di tipo Bell si sono scontrati in volo mentre operavano sull'incendio di Psatha, nell'Attica occidentale. È scattata subito un'operazione di ricerca e soccorso per i due equipaggi: un membro risulterebbe ferito, mentre alcune fonti riferiscono in via non confermata di un pilota morto. Sul posto ambulanze dell'EKAV e forze di soccorso
Due elicotteri dei vigili del fuoco greci si sono scontrati in volo mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio nella zona di Psatha, nell'Attica occidentale. Entrambi i velivoli, di tipo Bell, sono precipitati. Immediata la mobilitazione di squadre per la ricerca e il soccorso dei due equipaggi, tuttora in corso.
Lo schianto in volo
Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi sarebbero entrati in collisione a causa del fumo denso che gravava sull'area dell'incendio. Ogni elicottero trasportava due persone: pilota, operatore e un coordinatore in collegamento con la centrale operativa. Uno dei due velivoli sarebbe precipitato in un punto impervio, complicando le operazioni di recupero.
I soccorsi ai piloti
C'è stato dapprima un contatto con l'equipaggio di uno dei due elicotteri, poi è stato individuato anche quello del secondo mezzo. Il comandante di uno degli elicotteri avrebbe comunicato con le autorità dicendo di stare bene, mentre il suo secondo pilota risulterebbe ferito. Alcune fonti riferiscono, in via non confermata, della morte di un pilota. Sul posto sono intervenute ambulanze dell'EKAV, il servizio di emergenza sanitaria greco, e forze di polizia.
L'incendio in Attica
Lo scontro è avvenuto nel quadro delle operazioni contro un vasto rogo che sta interessando l'Attica occidentale, in un periodo di alta stagione degli incendi boschivi in Grecia.
Incendi in Grecia, emergenza a Porto Germeno. FOTO
È emergenza incendi in Grecia, dove i roghi hanno colpito diverse aree del Paese e raggiunto la località costiera di Porto Germeno, circa 70 chilometri da Atene. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati su più fronti, mentre i forti venti ostacolano le operazioni dei mezzi aerei e alimentano la propagazione delle fiamme. Il governo ellenico ha definito la situazione 'estremamente difficile', con i soccorritori ormai 'al limite'. Ecco le immagini dell’emergenza.