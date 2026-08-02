Iran, Bbc: “Giovani sicari reclutati online per uccidere in Europa”

A rivelarlo in un reportage è stata la Bbc, specificando che la banda, nota per le sue tattiche di violenza su commissione, avrebbe reclutato adolescenti per compiere attentati in cambio di denaro. I sicari sarebbero stati ingaggiati sui social e avrebbero ricevuto le istruzioni in modo "ludico", imitando il funzionamento dei videogiochi

La rete Foxtrot Network, un gruppo criminale organizzato affiliato al regime iraniano, avrebbe assoldato un gruppo di giovani sicari a pagamento per uccidere in tutta Europa. A rivelarlo in un reportage è stata la Bbc, specificando che la banda, nota per le sue tattiche di violenza su commissione e già responsabile di 35 omicidi oltre a numerosi attentati contro obiettivi israeliani, avrebbe reclutato adolescenti per compiere attentati in cambio di denaro. Secondo la Task Force Operativa Grimm, il gruppo di Europol istituito per affrontare il problema, i sicari adolescenti sarebbero stati ingaggiati sui social per poi ricevere le istruzioni in modo "ludico", imitando il funzionamento dei videogiochi.

I sicari reclutati da Foxtrot sui social

Secondo la polizia, alcuni degli attacchi sarebbero stati compiuti per conto del regime iraniano, tra cui un attentato con granate a mano contro l'ambasciata israeliana a Copenaghen. Attualmente sono 11 i Paesi colpiti: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Mentre il leader della rete Foxtrot, Rawa Majid, è fuggito dalla Svezia e dalla sua precedente base operativa in Turchia, e ora si trova a Teheran. "Il regime ordina al leader di Foxtrot di istigare la sua rete a compiere attacchi contro i nemici del regime iraniano", ha affermato Diamant Salihu, giornalista investigativo dell'emittente svedese Svt che indaga su Foxtrot e i suoi legami con l'Iran da anni. "Potrebbero essere dissidenti, giornalisti dell'opposizione al regime, e anche obiettivi israeliani", ha precisato.