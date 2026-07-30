Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta. FOTO

La vice governatrice della regione di Rethymno ha confermato l’allontanamento di migliaia di persone nella zona in cui ieri hanno perso la vita due vigili del fuoco, mentre un terzo è morto a Gythio
- Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti.
- "Abbiamo evacuato circa 8.000 persone", ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Rethymno, alla televisione di stato Ert.
- Ieri tre vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia. Uno a Gythio (o Giteo), nel sud del Peloponneso, in un'area colpita da un incendio boschivo, e altri due a Creta, a sud della città di Rethymno.
- Si teme poi per l'isola di Paros, meta turistica delle Cicladi molto frequentata anche dagli italiani, da giorni alle prese con un rogo scoppiato tra la bassa vegetazione e un mucchio di rifiuti che ha costretto all'evacuazione precauzionale di nove centri abitati.