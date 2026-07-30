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Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta. FOTO

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La vice governatrice della regione di Rethymno ha confermato l’allontanamento di migliaia di persone nella zona in cui ieri hanno perso la vita due vigili del fuoco, mentre un terzo è morto a Gythio

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