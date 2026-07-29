Incendi Francia, video dagli occhiali smart di un pompiere

Le immagini riprese dagli occhiali smart Rayban Meta di un pompiere mostrano gli incendi nel sud-ovest della Francia, nei pressi di Saint-Jean-D’Illac, visti dalla prospettiva dei soccorritori. Gli incendi hanno devastato una regione già colpita da un'estate torrida e asciutta. Per i pompieri si tratta di una corsa contro il tempo per contenere i roghi prima dell'arrivo di una nuova ondata di calore.
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