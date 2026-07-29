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Indonesia, incendi in Kalimantan: 120 roghi in pochi giorni

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I vigili del fuoco continuano a combattere decine di incendi boschivi nella provincia di Kalimantan Centrale, sull'isola del Borneo, dove la stagione secca aggravata da El Niño sta favorendo la propagazione delle fiamme. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo oltre 120 roghi, mentre la scarsità d'acqua rende sempre più difficili le operazioni di spegnimento.

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