Belgio, salvato un cucciolo di foca smarrito nel canale

Un cucciolo di foca di circa due mesi è stato salvato in Belgio dopo aver trascorso diverse settimane nel canale marittimo della Schelda, nei pressi di Bruxelles, dove era arrivato dal Mare del Nord. L'animale, trovato debilitato e con una lieve febbre, è stato recuperato dai volontari e affidato a un centro specializzato di Blankenberge. Una volta ristabilito, sarà reintrodotto nel suo habitat naturale nel Mare del Nord.
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