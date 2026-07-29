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Attentato al Pride di Berlino, Amsterdam omaggia le vittime

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Cittadini e attivisti si sono radunati ad Amsterdam per commemorare le vittime dell'attacco avvenuto sabato durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino. La capitale olandese ospiterà sabato le celebrazioni del WorldPride, con la tradizionale parata lungo i canali. Le autorità locali hanno disposto un massiccio rafforzamento dei controlli e delle misure di sicurezza.

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