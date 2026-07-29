Terremoto in Giappone, le auto oscillano durante la scossa

Un filmato catturato dalla dashcam di un'automobile mostra gli attimi della violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone. Nelle immagini si vedono i veicoli in strada che oscillano vistosamente, così come i pali elettrici e i cavi della corrente.
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