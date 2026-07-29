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Terremoto in Giappone, le auto oscillano durante la scossa

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Un filmato catturato dalla dashcam di un'automobile mostra gli attimi della violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone. Nelle immagini si vedono i veicoli in strada che oscillano vistosamente, così come i pali elettrici e i cavi della corrente.

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