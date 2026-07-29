Perù, insediata Keiko Fujimori: proteste in piazza

Keiko Fujimori ha prestato giuramento come nuova presidente del Perù, diventando la prima donna eletta direttamente alla guida del Paese. Nel discorso di insediamento ha promesso riconciliazione nazionale, maggiore sicurezza e un rafforzamento della lotta alla criminalità. L'insediamento è stato accompagnato da manifestazioni nel centro di Lima: centinaia di persone hanno protestato contro il ritorno al potere della famiglia Fujimori e chiesto giustizia per le vittime delle proteste del 2022-2023
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