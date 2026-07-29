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Perù, insediata Keiko Fujimori: proteste in piazza

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Keiko Fujimori ha prestato giuramento come nuova presidente del Perù, diventando la prima donna eletta direttamente alla guida del Paese. Nel discorso di insediamento ha promesso riconciliazione nazionale, maggiore sicurezza e un rafforzamento della lotta alla criminalità. L'insediamento è stato accompagnato da manifestazioni nel centro di Lima: centinaia di persone hanno protestato contro il ritorno al potere della famiglia Fujimori e chiesto giustizia per le vittime delle proteste del 2022-2023

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