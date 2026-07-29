Allarme nell'ecosistema del Parco nazionale di Amboseli, in Kenya, dove in un solo mese sono stati trovati morti ben 15 elefanti. I pachidermi hanno mostrato una paralisi parziale, prima di morire nell'arco di massimo 48 ore. I primi test di laboratorio hanno rilevato una potenziale sostanza tossica nei campioni di diversi esemplari, sebbene siano necessarie ulteriori analisi per stabilirne l'origine. Le autorità hanno avviato analisi su larga scala per verificare l'eventuale contaminazione delle fonti d'acqua.
Prossimi video
Indonesia, incendi in Kalimantan: 120 roghi in pochi giorni
Mondo
Medio Oriente, Tajani: Roma capitale della pace
Mondo
L'incontro di Trump a Washington con Zelensky e Netanyahu
Mondo
Tajani: "Riconosceremo stato Palestinese quando ci saranno condizioni"
Mondo
Strage di elefanti in Kenya, rilevata una potenziale tossina
Mondo
Belgio, salvato un cucciolo di foca smarrito nel canale
Mondo
Emergenza incendi, sfollati tornano a casa tra le macerie. Preoccupa il Portogallo
Mondo