Strage di elefanti in Kenya, rilevata una potenziale tossina

Allarme nell'ecosistema del Parco nazionale di Amboseli, in Kenya, dove in un solo mese sono stati trovati morti ben 15 elefanti. I pachidermi hanno mostrato una paralisi parziale, prima di morire nell'arco di massimo 48 ore. I primi test di laboratorio hanno rilevato una potenziale sostanza tossica nei campioni di diversi esemplari, sebbene siano necessarie ulteriori analisi per stabilirne l'origine. Le autorità hanno avviato analisi su larga scala per verificare l'eventuale contaminazione delle fonti d'acqua.