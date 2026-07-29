Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Strage di elefanti in Kenya, rilevata una potenziale tossina

Mondo

Allarme nell'ecosistema del Parco nazionale di Amboseli, in Kenya, dove in un solo mese sono stati trovati morti ben 15 elefanti. I pachidermi hanno mostrato una paralisi parziale, prima di morire nell'arco di massimo 48 ore. I primi test di laboratorio hanno rilevato una potenziale sostanza tossica nei campioni di diversi esemplari, sebbene siano necessarie ulteriori analisi per stabilirne l'origine. Le autorità hanno avviato analisi su larga scala per verificare l'eventuale contaminazione delle fonti d'acqua.

Prossimi video

Indonesia, incendi in Kalimantan: 120 roghi in pochi giorni

Mondo

Medio Oriente, Tajani: Roma capitale della pace

Mondo

L'incontro di Trump a Washington con Zelensky e Netanyahu

Mondo

Tajani: "Riconosceremo stato Palestinese quando ci saranno condizioni"

Mondo

Strage di elefanti in Kenya, rilevata una potenziale tossina

Mondo

Belgio, salvato un cucciolo di foca smarrito nel canale

Mondo