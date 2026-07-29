Usa, bimbo annaspa tra le onde: bagnino "eroe" lo salva. VIDEO

Un giovane bagnino ha tratto in salvo un bimbo che stava rischiando di annegare tra le onde davanti alla spiaggia di Seabright State a Santa Cruz, in California. Il ragazzo è riuscito ad afferrare il piccolo e a proteggerlo fino all'arrivo di un secondo bagnino. Il bambino è stato poi riportato a riva incolume.
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