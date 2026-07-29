Nuova ondata di caldo in Europa, temperature fino a 36 gradi

Una nuova ondata di caldo investe l'Europa. A Londra sono previsti 34 gradi, mentre metà dell'Inghilterra è ormai in condizioni di siccità. In Germania si attendono punte di 36 gradi e Monaco punta sul teleraffrescamento, una rete che distribuisce acqua refrigerata agli edifici per ridurre consumi energetici ed emissioni.
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