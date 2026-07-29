Gaza, distrutte case e una moschea nei raid israeliani

I palestinesi sono tornati tra le macerie a Deir al-Balah e Gaza City dopo i raid israeliani che hanno colpito un edificio residenziale e una moschea in seguito agli ordini di evacuazione emessi dall'esercito. Secondo i residenti, l'avanzata delle forze israeliane negli ultimi giorni ha provocato una nuova ondata di sfollamenti in aree già devastate dal conflitto. Intanto restano bloccati i progressi verso una soluzione politica e una tregua duratura.
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