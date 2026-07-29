Nuove banconote euro, quali sono le proposte in gara e come votare

La Banca Centrale Europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il parere dei cittadini sulla grafica che caratterizzerà la nuova serie di banconote. C'è tempo fino al 21 settembre per votare - tramite l'apposito portale online - le dieci proposte giunte in finale. Ecco quali sono i disegni in gara e come partecipare