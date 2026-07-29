Nuove banconote euro, quali sono le proposte in gara e come votare il sondaggio Bce. FOTO
La Banca Centrale Europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il parere dei cittadini sulla grafica che caratterizzerà la nuova serie di banconote. C'è tempo fino al 21 settembre per votare - tramite l'apposito portale online - le dieci proposte giunte in finale. Ecco quali sono i disegni in gara e come partecipare
- L'euro "si rifà il look". La Banca Centrale Europea ha indetto una consultazione online aperta ai cittadini europei per indirizzare la scelta sulla grafica che caratterizzerà la nuova serie di banconote in circolazione tra i 21 Stati Ue che utilizzano l'euro come valuta comune. Ci sarà tempo fino al 21 settembre per partecipare al sondaggio e votare le dieci proposte giunte in finale.
- Il sondaggio che si presenta come volontario, gratuito e anonimo, è accessibile tramite un link sul sito ufficiale della Bce. Dal disegno "A" fino al disegno "J": per ciascuna serie di banconote è possibile scorrere tra i vari tagli (da 5 fino a 200 euro) ed esprimere il gradimento che va da "non mi piace per niente" fino a "mi piace molto", ognuno corredato da emoticon. Non occorre la registrazione preventiva, la creazione di account o password e non c'è limite di tempo.
- Il filo conduttore del disegno "A" è una riflessione su come si forma la cultura. Gli occhi rappresentano l’osservazione, la percezione e la riflessione, mentre la bocca simboleggia l’espressione, il dialogo e lo scambio. Ponendo l’accento su questi elementi, i ritratti trascendono l’identità individuale per richiamare la capacità comune dell’essere umano di produrre cultura. Sul retro, nei luoghi della cultura contemporanei figurano persone di diverse età che si incontrano.
- Il concetto alla base della serie di banconote "B" denonimato “Fiumi e uccelli” è espresso attraverso un collegamento diretto tra gli elementi visivi e il loro significato. Ogni taglio presenta una determinata specie di volatile in relazione al suo habitat, collegando la biodiversità ai paesaggi europei.
- Il disegno "C" narra l’Europa come luogo di cultura e condivisione. Ogni taglio della serie di banconote è identificabile grazie al colore dominante e raffigura una personalità la cui vita e la cui opera instaurano un legame fra gli europei attraverso i secoli. Sul retro è presente una cartina dell’Europa con sovrapposte le costellazioni che per lungo tempo hanno guidato i viaggiatori.
- Nel disegno "D" sei uccelli sono raffigurati in paesaggi astratti, connessi dal continuo fluire di un fiume, da una sorgente di montagna a un mare in tempesta. Le scene pongono l’osservatore nella posizione di un "birdwatcher", intento a raccogliere indizi su ciascuna specie. Sul retro le istituzioni dell’UE sono rappresentate attraverso gesti umani e un reticolo simile a un tessuto.
- Nel disegno "E" l’approccio comunicativo è incentrato sul valore universale del lavoro di ogni individuo. Il cerchio e i simboli fungono da messaggio visivo che denota uno spazio intellettuale. Allo stesso tempo, i dettagli simbolici forniscono spunti per una lettura concettuale più profonda.
- Il disegno "F" intende illustrare il motto ufficiale dell’UE: “Unita nella diversità”. L’Europa, rappresentata dai ritratti di figure emblematiche, è unita da valori condivisi, rafforzati dalla diversità delle identità culturali. Questa diversità è resa visivamente in un collage attraverso una moltitudine di forme e trame che insieme creano un nuovo insieme, fondendo i diversi elementi.
- Il disegno "G" pone l'accento su una proposta, un’idea e un dialogo tra quanti hanno forgiato l'identità culturale europea e quanti stanno rendendo l’Europa un luogo all’avanguardia del pensiero. Un colore dominante, coerente e riconoscibile si combina con un motivo lineare che crea una trama comune, all’interno di una struttura che conferisce unità all’insieme.
- Il disegno "H" raffigura gli habitat della fauna europea. Tema dominante è l'acqua che può assumere molte caratteristiche, quali l’equilibrio o la consistenza. L'elemento viene associato alla capacità delle istituzioni dell’UE di creare fiducia e comprensione.
- Nella proposta "I" il movimento è il filo conduttore e mira a incarnare sia il dinamismo dell’UE sia i flussi materiali e immateriali che attraversano il suo territorio. Come un vero messaggero, l’uccello – raffigurato da solo sul fronte e in stormo sul retro – simboleggia l’interdipendenza tra le società e la natura.
- La serie "J" narra una storia visiva dei fiumi europei, dalle loro sorgenti montane fino alla confluenza nel mare. I protagonisti sono gli uccelli europei nei loro habitat naturali. Quanto più elevato è il taglio della banconota, tanto più ci si approssima al mare. Sul retro di ogni banconota è riprodotto un edificio dell’UE che si raccorda all’ala dell’uccello raffigurato sul fronte.