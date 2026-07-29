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Nuove banconote euro, quali sono le proposte in gara e come votare il sondaggio Bce. FOTO

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La Banca Centrale Europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il parere dei cittadini sulla grafica che caratterizzerà la nuova serie di banconote. C'è tempo fino al 21 settembre per votare - tramite l'apposito portale online - le dieci proposte giunte in finale. Ecco quali sono i disegni in gara e come partecipare

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Nuove banconote euro, quali sono le proposte in gara e come votare

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    epaselect epa10772825 Korean tigers cool themselves in front of a waterfall amid a heat wave alert at Everland in Yongin, 42 km south of Seoul, 28 July 2023, one day ahead of International Tiger Day. The day is celebrated on 29 July 2023 to raise awareness about the danger of an extinction of tigers and the need to save them. EPA/YONHAP SOTH KOREA OUT

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