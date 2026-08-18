Bonus 2026 in scadenza, le misure a rischio proroga nella Manovra 2027

Introduzione

La prossima Legge di Bilancio si troverà a gestire una serie di misure già destinate, secondo la normativa attuale, a cambiare o a terminare con la fine del 2026. Tra i dossier più rilevanti ci sono gli incentivi per la casa, le agevolazioni rivolte alle madri lavoratrici, gli sgravi sul costo del lavoro e la fiscalità degli aumenti salariali. La questione centrale sarà capire quali interventi confermare e, soprattutto, con quali risorse finanziarli. Ecco quali sono