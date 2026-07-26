Con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, l’INPS specifica che le domande per tutti e tre i bonus chiuderanno il prossimo 30 settembre. Dal 1° ottobre non sarà quindi più possibile inviare nuove istanze per il periodo compreso tra settembre 2024 e dicembre 2025, mentre sarà ancora possibile farlo per i contratti e le trasformazioni contrattuali di periodi successivi: il cosiddetto decreto Primo maggio di quest’anno ha infatti riproposto le misure.