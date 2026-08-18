La vita lavorativa in Italia è tra le più corte in Ue: quanto dura

La situazione diventa ancora più rilevante se si prende in considerazione che in Italia l'età mediana ha raggiunto quota 49,1 anni, gli over 65 sono quasi un quarto della popolazione e la spesa pensionistica è pari al 15,5% del Pil: si tratta della quota più elevata nell'Unione europea. "La vera questione previdenziale italiana è una questione di lavoro, produttività e partecipazione", ha spiegato il presidente di Cna, Dario Costantini. "In un Paese che invecchia rapidamente, lasciare inutilizzata una parte così ampia del capitale umano non rappresenta soltanto un problema sociale, ma un limite strutturale alla crescita e alla tenuta futura del sistema pensionistico".

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