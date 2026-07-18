Sul tema dell'immigrazione, secondo la Cgia "chi sostiene che gli immigrati possano, nel tempo, colmare i vuoti occupazionali che si creeranno nel nostro Paese si sbaglia clamorosamente".

L'associazione precisa però che, nel breve periodo, l'ingresso di nuovi lavoratori extracomunitari può rappresentare uno strumento utile ad affrontare le esigenze del mercato del lavoro, purché sia accompagnato da percorsi di formazione nei Paesi d'origine, dalla conoscenza della lingua italiana e dal possesso delle competenze richieste dalle imprese. Viene inoltre richiamata la necessità di accelerare le corsie preferenziali previste dal Piano Mattei e di favorire occupazioni stabili insieme a un supporto nella ricerca di alloggi dignitosi e accessibili.