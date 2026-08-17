Pensioni, si avvicina scadenza APE sociale: ecco chi può fare domanda

A fissare la scadenza del 30 novembre è stata la stessa normativa che ha esteso l’APE sociale anche per il 2026: come spiegato infatti dall’INPS sul suo sito a inizio anno “i termini di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento sono il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026”. L’Istituto inoltre ha spiegato che “per non perdere ratei di pensione, le persone che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso dei requisiti e delle condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale”. Ma in cosa consiste il beneficio, e chi lo può richiedere?

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