Pensione minima 2026: requisiti, importi e come richiederla

Stando al dato sull'inflazione 2025, dal 1° gennaio di quest'anno le pensioni minime hanno registrato un incremento dell'1,4%. Oltre agli assegni più bassi, a beneficiare del ricalcolo sono tutti i trattamenti ma in modo decrescente. Maggiore è l'importo percepito minore sarà l'effetto della rivalutazione. Obiettivo del meccanismo è infatti quello di tutelare il potere d'acquisto, a partire di coloro che dispongono di meno risorse per fronteggiare l'aumento del costo della vita.