Pensione anticipata 2026, come lasciare il lavoro prima dei 67 anni

Le principali modifiche entreranno in vigore dal 2027. L'età richiesta per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e un mese, mentre il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria aumenterà di un mese sia per gli uomini sia per le donne. Un ulteriore incremento è già previsto dal 2028, in linea con il meccanismo di adeguamento automatico alla speranza di vita. L'aggiornamento interesserà anche le pensioni contributive, sia di vecchiaia sia anticipate, mentre resteranno esclusi dagli aumenti alcuni lavoratori impiegati in attività usuranti e gravose. L'ultima Legge di Bilancio ha inoltre previsto un incremento di circa 20 euro mensili delle maggiorazioni riconosciute ad alcune pensioni minime destinate ai redditi più bassi e ha confermato per tutto il 2026 il Bonus Giorgetti. L'incentivo consente ai lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione anticipata di ricevere direttamente in busta paga la quota di contributi a proprio carico, rinunciando però al corrispondente aumento dell'assegno pensionistico che maturerebbe proseguendo normalmente la contribuzione.

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