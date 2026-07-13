Diversa, invece, la situazione per chi riceve la pensione tramite conto corrente bancario. In questo caso l'accredito non sarà disponibile il 1° agosto, ma scatterà a partire da lunedì 3 agosto 2026. Lo slittamento è dovuto al fatto che il primo giorno del mese cade di sabato, una giornata che non è considerata bancaria e nella quale gli istituti di credito non effettuano gli ordinari accrediti sui conti correnti. Di conseguenza, anche per il mese di agosto si conferma la consueta differenza tra i pagamenti effettuati da Poste Italiane e quelli destinati ai conti correnti bancari, con uno scarto di alcuni giorni dovuto esclusivamente al calendario e ai tempi tecnici delle operazioni bancarie.

Leggi anche: Fondo pensione, le novità sul contributo datoriale dal 31 ottobre