La norma è però al centro di attriti. Il 29 maggio Cgil, Cisl, Uil e le principali associazioni datoriali, tra cui Confindustria e Confcommercio, hanno firmato un avviso comune che vincola il contributo datoriale in esclusiva al fondo di categoria. Come riporta il Sole 24 Ore, l’accordo non può prevalere sulla legge, ma il rischio di contenzioso è concreto. L’applicazione della novità potrebbe quindi aprire una fase di confronto tra lavoratori, aziende, sindacati e fondi pensione.

