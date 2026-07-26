A inizio marzo Dubai è stata tra le prime grandi città che affacciano sul Golfo Persico a finire sotto il fuoco iraniano. I raid di Teheran avevano danneggiato Fairmont Hotel, la celebre struttura a forma di vela Burj Al Arab e lo scalo dove migliaia di turisti stranieri erano rimasti temporaneamente bloccati. Tra loro molti italiani come il ministro della Difesa Guido Crosetto e la cantante BigMama. Immediatamente era partita una campagna social degli influencer residenti in città con messaggi rassicuranti sulla sicurezza. Le immagini della "perla" emiratina con le strade e gli alberghi vuoti hanno però fatto il giro del mondo e sono migliaia gli stranieri che in questi mesi hanno abbandonato la città in via definitiva.