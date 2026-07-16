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Qual è l’impatto di crisi e conflitti sul turismo europeo?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo l'ultimo rapporto trimestrale della European Travel Commission (ETC), nel secondo trimestre del 2026 gli arrivi internazionali in Europa sono aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato significativo, visto il momento storico

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