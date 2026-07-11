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Cronaca

Overtourism, lo percepiamo e lo critichiamo. Ma cosa dicono i dati?

Raffaele Mastrolonardo
©Getty

L’impatto del turismo eccessivo è sempre più sentito e al centro della discussione pubblica nel nostro Paese. Ma per capire di che cosa stiamo parlando servono anche i numeri: ne abbiamo raccolti alcuni che ci aiutano a comprendere meglio il fenomeno.

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