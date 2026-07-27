Il tutore, l’amministratore di sostegno, il curatore speciale e i genitori sono figure considerate rappresentanti legali, in quanto sono individuate dalla normativa come soggetti autorizzati a esercitare determinati diritti e ad adempiere specifici obblighi per conto di un’altra persona. Nel caso del tutore, del curatore speciale e dell’amministratore di sostegno, per poter accedere alla dichiarazione precompilata del soggetto rappresentato è necessario ottenere preventivamente l’abilitazione ai servizi online dedicati.

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